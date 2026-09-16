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Команды
Балтика
Константин Шильцов
Статистика
€ 500 тыс
Константин Шильцов - статистика
Балтика
7 мая 2002 (24), Елец
#7 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 76'
22'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
89' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
47' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
88' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Первая лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
47' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 85'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
1' - 70'
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