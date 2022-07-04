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    Константин Шильцов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Константин
    Фамилия Шильцов
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Елец
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 82' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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