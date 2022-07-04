Константин Шильцов - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Шильцов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Шильцов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)