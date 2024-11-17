Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур