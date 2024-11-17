Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Бакалюк - статистика

Завершил карьеру
3 апреля 2001 (25), Ивантеевка
#22 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Кубань
2 : 4
17.11.2024
Авангард
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
4 : 1
10.11.2024
Кубань
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Кубань
2 : 0
03.11.2024
Спартак К
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 0
27.10.2024
Кубань
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Кубань
1 : 1
20.10.2024
Велес
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Кубань
2 : 0
13.10.2024
Калуга
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
06.10.2024
Кубань
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Кубань
2 : 1
29.09.2024
Челябинск
1' - 70'
10'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Сибирь
1 : 2
21.09.2024
Кубань
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Кубань
2 : 0
15.09.2024
Ленинградец
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Спартак К
3 : 1
08.09.2024
Кубань
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Кубань
0 : 3
31.08.2024
Волгарь
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Велес
0 : 1
25.08.2024
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Калуга
1 : 1
17.08.2024
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Кубань
0 : 2
11.08.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Челябинск
2 : 1
04.08.2024
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Кубань
1 : 1
28.07.2024
Сибирь
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Авангард
0 : 0
21.07.2024
Кубань
Был в запасе
Главные новости
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
3
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
16
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
22
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+