Сергей Кочканян - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Левонович
|Фамилия
|Кочканян
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Левонович
|Фамилия
|Кочканян
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.06.2020
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|10:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)