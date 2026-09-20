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Италия. Серия B
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Пиза
Tomás Esteves
Статистика
Tomás Esteves - статистика
Пиза
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
2 : 2
20.09.2026
Пиза
80' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 3
06.09.2026
Пиза
64' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пиза
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
2 : 2
20.09.2026
Пиза
80' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Юве Стабиа
0 : 3
06.09.2026
Пиза
64' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Пиза
2 : 1
30.08.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
Был в запасе
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