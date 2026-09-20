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Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия В 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Португалия. Примейра 2019/2020