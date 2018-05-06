Альберто Редондо - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Редондо
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Куэнка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1997 (25 лет)
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Редондо
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Куэнка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)