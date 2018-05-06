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    Альберто Редондо - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Альберто
    Фамилия Редондо
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Куэнка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 0:1 Хетафе (Хетафе)
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