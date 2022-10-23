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    Аймар Орос - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Аймар
    Фамилия Орос
    Команда Осасуна
    Состав Молодежный
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 2001 (21 год)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 72' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна 0:1 Атлетико Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 1' - 80' Осасуна 2:1 Севилья Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 16 3 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 72' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2023 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 57' -90' Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.01.2023 70' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    31.12.2022 1' -58' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 1' -74' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 1' -72' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    42'
    30.10.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19'
    23.10.2022 64' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20.10.2022 1' -89' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    17.10.2022 64' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    78'
    07.10.2022 1' -63' Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2022 69' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    04.09.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    54'
    26.08.2022 1' -62' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    14'
    20.08.2022 1' -84' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
    74'
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