Аймар Орос - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Аймар
|Фамилия
|Орос
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Аймар
|Фамилия
|Орос
|Команда
|Осасуна
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|72' - 90'
|Осасуна
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 80'
|Осасуна
|2:1
|Севилья
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|16
|3
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|72' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|22.01.2023
|57' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|09.01.2023
|70' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2022
|1' -58'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|08.11.2022
|1' -74'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|05.11.2022
|1' -72'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|42'
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|19'
|23.10.2022
|64' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|20.10.2022
|1' -89'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|17.10.2022
|64' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|78'
|07.10.2022
|1' -63'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|02.10.2022
|69' -90'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|54'
|26.08.2022
|1' -62'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|14'
|20.08.2022
|1' -84'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|12.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|74'