Марко Брешианини - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Брешианини
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Брешианини
|Команда
|Милан
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|65' -90'
|Милан (Милан)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.07.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:4
|Милан (Милан)
|24.07.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.07.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Милан (Милан)
|18.07.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|5:1
|Болонья (Болонья)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Парма (Парма)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Милан (Милан)
|04.07.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:3
|Милан (Милан)
|28.06.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Рома (Рим)