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    Марко Брешианини - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Брешианини
    Команда Милан
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 65' -90' Милан (Милан) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    29.07.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:4 Милан (Милан)
    24.07.2020 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    21.07.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Милан (Милан)
    18.07.2020 Был в запасе Милан (Милан) 5:1 Болонья (Болонья)
    15.07.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Парма (Парма)
    12.07.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Милан (Милан)
    04.07.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Милан (Милан)
    28.06.2020 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Рома (Рим)
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