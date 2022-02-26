Марко Ренте - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ренте
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ренте
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|27
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -77'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Спарта (Роттердам)
|11.05.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|07.05.2022
|1' -47'
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|30.04.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|24.04.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:2
|Хераклес (Альмело)
|18.03.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|13.03.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Витесс (Арнем)
|26.02.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|19.02.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|11.02.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|06.02.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|23.01.2022
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.12.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Камбур (Лиуварден)
|90'
|18.12.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|4:2
|Гронинген (Гронинген)
|44'
|12.12.2021
|1' -46'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|04.12.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|01.12.2021
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|47'
|28.11.2021
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|85'
|20.11.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|05.11.2021
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|30.10.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|0:0
|Аякс (Амстердам)
|58'
|23.10.2021
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:2
|Хераклес (Альмело)
|64'
|02.10.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Виллем II (Тилбург)
|26.09.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.09.2021
|1' -76'
|Камбур (Лиуварден)
|2:1
|Хераклес (Альмело)
|19.09.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)