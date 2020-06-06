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    Ян-Лука Румпф - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Ян-Лука
    Фамилия Румпф
    Команда Падерборн
    Состав Основной
    Родной город Висбаден
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июля 1999 (23 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Падерборн (Падерборн)
    13.06.2020 1' -90' Падерборн (Падерборн) 1:5 Вердер (Бремен)
    06.06.2020 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Падерборн (Падерборн)
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