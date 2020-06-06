Ян-Лука Румпф - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Ян-Лука
|Фамилия
|Румпф
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 1999 (23 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Ян-Лука
|Фамилия
|Румпф
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Падерборн (Падерборн)
|13.06.2020
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|1:5
|Вердер (Бремен)
|06.06.2020
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)