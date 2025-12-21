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Petros Bagalianis - статистика
Алемания
#2 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Германия. Третья Лига 2026/2027
Германия. Третья Лига 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Польша. Экстракласа 2024/2025
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ларисса
7
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
Ларисса
0 : 0
21.12.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Левадиакос
3 : 0
13.12.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 1
29.11.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Ларисса
1 : 2
24.11.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
3 : 0
08.11.2025
Ларисса
1' - 90'
74'
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
0 : 2
02.11.2025
Левадиакос
1' - 90'
58'
Греция. Суперлига, 8 тур
Пансерраикос
0 : 2
25.10.2025
Ларисса
1' - 90'
37'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 2
18.10.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Ларисса
2 : 5
04.10.2025
Волос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 1
29.09.2025
Ларисса
86' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Ларисса
1 : 1
21.09.2025
АЕК
82' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
2 : 2
14.09.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ларисса
1 : 1
30.08.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
1 : 0
24.08.2025
Ларисса
Был в запасе
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