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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Маритиму
Nilton Varela
Статистика
Nilton Varela - статистика
Маритиму
#5 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
78' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Арука
2 : 1
29.08.2026
Маритиму
87' - 90'
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
46' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
78' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Арука
2 : 1
29.08.2026
Маритиму
87' - 90'
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