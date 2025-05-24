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Marc Dal Hende
Статистика
Marc Dal Hende - статистика
Завершил карьеру
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
15
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
2 : 3
24.05.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
5 : 1
18.05.2025
Люнгбю
1' - 88'
24'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 0
11.05.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 2
27.04.2025
Виборг
1' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
0 : 2
17.04.2025
Сендерийск
1' - 90'
25'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
1 : 0
14.04.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Виборг
2 : 1
06.04.2025
Сендерийск
1' - 90'
40'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 1
30.03.2025
Силькеборг
1' - 90'
5'
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
0 : 3
16.03.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
1 : 1
09.03.2025
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Сендерийск
1 : 3
02.03.2025
Силькеборг
74' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Сендерийск
1 : 4
16.02.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
0 : 2
01.12.2024
Сендерийск
90' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 2
24.11.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
1 : 4
02.11.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
4 : 2
27.10.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 2
20.10.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
1 : 4
06.10.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
71' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
72' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Сендерийск
0 : 2
11.08.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
4 : 0
02.08.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Силькеборг
1 : 0
21.07.2024
Сендерийск
Был в запасе
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