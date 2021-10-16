Торбен Мюзель - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Торбен
|Фамилия
|Мюзель
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Торбен
|Фамилия
|Мюзель
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|07.01.2022
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|15.12.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|4:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|20.11.2021
|86' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:0
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|05.11.2021
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Бохум (Бохум)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)