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Команды
Лидс
Илия Груев
Статистика
€ 12 млн
Илия Груев - статистика
Лидс
6 мая 2000 (26), София
#44 | Полузащитник
188 см
Болгария | Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0 : 0
20.09.2026
Кристал Пэлас
Был в запасе
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П
Ж
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Болгария
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
1' - 90'
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