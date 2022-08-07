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    Малик Тиав - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Малик
    Фамилия Тиав
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Дюссельдорф
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 2001 (21 год)
    Рост 191
    Вес 80
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    45'
    20.08.2022 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25'
    13.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.08.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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