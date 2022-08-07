Малик Тиав - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Тиав
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Вес
|80
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Тиав
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|45'
|20.08.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25'
|13.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)