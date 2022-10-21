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    Клеман Видаль - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Клеман
    Фамилия Видаль
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Родной город Монпелье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 2000 (22 года)
    Рост 181
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    49'
    10.02.2023 1' - 90' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 85' - 90' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Анжер 1:2 Аяччо Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо 0:2 Лион Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 14 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    49'
    10.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 85' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 1' -90' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 88' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    05.11.2022 1' -80' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    80'
    30.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    39'
    21.10.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 89' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 55' -90' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 83' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    05.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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