Томас Забитцер - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Забитцер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Забитцер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|12
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -42'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|70'
|12.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|38'
|06.11.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|1' -85'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|2' 45'
|22.10.2022
|1' -79'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|34'
|15.10.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|37'
|09.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|01.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|17.09.2022
|1' -78'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|10.09.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|03.09.2022
|60' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)