Доминик Райтер - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Райтер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1998 (25 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Райтер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1998 (25 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|6
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2022
|1' -26'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|1' -80'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|21'
|27.08.2022
|1' -81'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|13.08.2022
|1' -66'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|66' 66'
|07.08.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|60' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|75'
|24.07.2022
|1' -55'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)