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    Доминик Райтер - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Райтер
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1998 (25 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 6 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2022 1' -26' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    04.09.2022 1' -80' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    21'
    27.08.2022 1' -81' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    13.08.2022 1' -66' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    66' 66'
    07.08.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    30.07.2022 60' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    75'
    24.07.2022 1' -55' Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
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