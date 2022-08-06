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    Хусейн Балич - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Хусейн
    Фамилия Балич
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 5 0 0 0 0
    Альтах 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    06.11.2022 71' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    17.09.2022 65' -90' ЛАСК (Линц) 1:4 Тироль (Ваттенс)
    11.09.2022 67' -90' Аустрия Л (Лустенау) 1:1 ЛАСК (Линц)
    20.08.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    14.08.2022 69' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    06.08.2022 71' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
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