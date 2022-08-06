Хусейн Балич - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Хусейн
|Фамилия
|Балич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Имя
|Хусейн
|Фамилия
|Балич
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|5
|0
|0
|0
|0
|Альтах
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.11.2022
|71' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|65' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|67' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|69' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|06.08.2022
|71' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)