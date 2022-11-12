Овен Вейндал - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Овен
|Фамилия
|Вейндал
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Овен
|Фамилия
|Вейндал
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 78'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 46'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 88'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 73'
|Камбур
|0:5
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|60'
|29.01.2023
|1' - 90'
|Экселсиор
|1:4
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|26.01.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:1
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -78'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|1' -88'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|1' -73'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|60'
|29.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|90' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|12.11.2022
|1' -86'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|1' -59'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|22.10.2022
|46' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|76'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|18.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|06.08.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)