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    Овен Вейндал - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Овен
    Фамилия Вейндал
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 ноября 1999 (23 года)
    Рост 174
    Вес 65
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 78' Аякс 4:0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 1' - 46' Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 88' Аякс 3:1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 73' Камбур 0:5 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур
    60'
    29.01.2023 1' - 90' Экселсиор 1:4 Аякс Голландия. Эредивизие, 19 тур
    26.01.2023 Был в запасе Аякс 1:1 Волендам Голландия. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 11 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -78' Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    12.02.2023 1' -88' Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    05.02.2023 1' -73' Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    60'
    29.01.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    26.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    22.01.2023 90' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    14.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    08.01.2023 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    12.11.2022 1' -86' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2022 1' -59' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    22.10.2022 46' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    16.10.2022 46' -90' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    76'
    08.10.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    18.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    21.08.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    06.08.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
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