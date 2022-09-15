Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мохамед Камара - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Камара
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 2000 (23 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 71' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    63'
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 1' - 90' Монако 3:2 Осер Франция. Лига 1, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11