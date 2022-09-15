Мохамед Камара - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2000 (23 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 71'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|63'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:2
|Осер
|Франция. Лига 1, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -71'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|63'
|03.11.2022
|1' -85'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|57'
|13.10.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|1' -65'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)