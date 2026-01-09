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Аль-Садд
Мохамед Камара
Статистика
€ 9 млн
Мохамед Камара - статистика
Аль-Садд
6 января 2000 (26)
#4 | Полузащитник
168 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мали
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Мали
1 : 1
03.01.2026
Тунис
Был в запасе
Кубок африканских наций, 3 тур
Коморские острова
0 : 0
29.12.2025
Мали
1' - 70'
47'
Кубок африканских наций, 2 тур
Марокко
1 : 1
26.12.2025
Мали
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
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