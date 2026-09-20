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Греция. Суперлига
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Олимпиакос
Лоренцо Пирола
Статистика
€ 11 млн
Лоренцо Пирола - статистика
Олимпиакос
20 февраля 2002 (24)
#5 | Защитник
185 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
60'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 45'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
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Лига Европы 2024/2025
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Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Молодежный чемпионат Европы 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
60'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 45'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.08.2026
Атромитос
1' - 57'
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