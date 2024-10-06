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R. Walter
Статистика
R. Walter - статистика
Завершил карьеру
#54 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
18
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Канзаc Сити
0 : 3
06.10.2024
Лос-Анджелес
60' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Сент-Луис
3 : 1
29.09.2024
Канзаc Сити
1' - 59'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
0 : 2
22.09.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Канзаc Сити
4 : 1
19.09.2024
Колорадо
70' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 0
16.09.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
08.09.2024
Канзаc Сити
83' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
3 : 0
25.08.2024
Орландо Сити
77' - 90'
90'
США. МЛС, 36 тур
Канзаc Сити
1 : 1
21.07.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.07.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
1 : 2
14.07.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 3
21.04.2024
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
Интер Майами
1' - 45'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
3 : 3
07.04.2024
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
1 : 3
31.03.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
57'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
2 : 3
24.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
2 : 1
17.03.2024
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
1' - 90'
19'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
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