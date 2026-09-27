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МЛС 2026
Команды
Орландо Сити
Иаго
Статистика
€ 3,50 млн
Иаго - статистика
Орландо Сити
23 марта 1997 (29)
#57 | Защитник
181 см | 68 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
37'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 90'
90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
79' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
США. МЛС 2026
Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
2 : 2
03.05.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 2
12.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Баия
3 : 0
02.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
2 : 0
19.03.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
Был в запасе
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