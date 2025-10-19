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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Khiry Shelton
Статистика
Khiry Shelton - статистика
Канзаc Сити
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
26
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
05.10.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
28.09.2025
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 46 тур
Канзаc Сити
0 : 2
21.09.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
14.09.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Канзаc Сити
4 : 2
31.08.2025
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Сиэтл
5 : 2
25.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Орландо Сити
3 : 1
17.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
0 : 2
10.08.2025
Сан-Диего
1' - 86'
США. МЛС, 35 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.07.2025
Нью-Йорк Сити
46' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Канзаc Сити
2 : 3
13.07.2025
Сиэтл
1' - 84'
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
1 : 2
05.07.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Канзаc Сити
1 : 1
29.06.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
1' - 62'
45'
62'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
46' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
0 : 0
18.05.2025
Канзаc Сити
1' - 59'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
2 : 2
15.05.2025
Канзаc Сити
76' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
69' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Цинциннати
2 : 1
26.04.2025
Канзаc Сити
1' - 86'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
3 : 5
20.04.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
1' - 69'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
2 : 0
06.04.2025
Сент-Луис
1' - 59'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
2 : 1
30.03.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
0 : 2
23.03.2025
Лос-Анджелес
86' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
3 : 3
16.03.2025
Миннесота Юнайтед
89' - 90'
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