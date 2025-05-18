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M. Dostal
Статистика
M. Dostal - статистика
Завершил карьеру
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
20
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Богемианс 1905
1 : 0
18.05.2025
Градец-Кралове
75' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Слован
1 : 0
11.05.2025
Богемианс 1905
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Богемианс 1905
4 : 1
04.05.2025
Слован
88' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Баник
1 : 0
19.04.2025
Богемианс 1905
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
1 : 2
13.04.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Пардубице
2 : 0
05.04.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
1 : 1
29.03.2025
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Млада Болеслав
1 : 2
15.03.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 1
09.03.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Славия
2 : 0
02.03.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
0 : 0
23.02.2025
Слован
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Яблонец
0 : 1
02.02.2025
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Богемианс 1905
3 : 3
14.12.2024
Карвина
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2024
Богемианс 1905
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
0 : 3
04.12.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
3 : 3
30.11.2024
Словацко
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
1' - 6'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
1' - 90'
38'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
39' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
1 : 0
27.07.2024
Богемианс 1905
46' - 52'
52'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Богемианс 1905
2 : 1
20.07.2024
Баник
77' - 90'
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