Виталий Ботнарь - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Ботнарь
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Ботнарь
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|4
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|1' -29'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|07.08.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Химки (Химки)
|31.07.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|4:0
|Торпедо (Москва)
|17.07.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)