Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виталий Ботнарь - статистика

    #51 | Вратарь
    Имя Виталий
    Фамилия Ботнарь
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 мая 2001 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 4 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 1' -29' Оренбург (Оренбург) 1:0 Торпедо (Москва)
    07.08.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 1:3 Химки (Химки)
    31.07.2022 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Торпедо (Москва)
    24.07.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 4:0 Торпедо (Москва)
    17.07.2022 1' -90' Торпедо (Москва) 1:3 Сочи (Сочи)
    • Читайте нас: 
    11