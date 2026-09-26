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Солфорд Сити
M. Butcher
Статистика
M. Butcher - статистика
Солфорд Сити
#18 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Олдхэм
1 : 4
26.09.2026
Солфорд Сити
78' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
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Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Солфорд Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 0
14.02.2026
Солфорд Сити
79' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Солфорд Сити
3 : 2
20.01.2026
Суиндон Таун
1' - 90'
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