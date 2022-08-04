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    Kevin Molino - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Kevin Molino
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 41' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:1 Коламбус (Коламбус)
    02.10.2022 1' -70' Коламбус (Коламбус) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    18.09.2022 1' -83' Коламбус (Коламбус) 1:1 Портленд (Портленд)
    36'
    10.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    04.09.2022 68' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.09.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    28.08.2022 1' -62' Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    22.08.2022 61' -90' Коламбус (Коламбус) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    07.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    04.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    24.07.2022 76' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    18.07.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:0 Цинциннати (Цинциннати)
    10.07.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Коламбус (Коламбус)
    04.07.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    30.06.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Коламбус (Коламбус)
    19.06.2022 71' -90' Коламбус (Коламбус) 1:1 Шарлотт (Шарлотт)
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