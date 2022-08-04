|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|41' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:1
|Коламбус (Коламбус)
|02.10.2022
|1' -70'
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|18.09.2022
|1' -83'
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|36'
|10.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|04.09.2022
|68' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Интер (Майами)
|28.08.2022
|1' -62'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|22.08.2022
|61' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|24.07.2022
|76' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|2:3
|Коламбус (Коламбус)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Коламбус (Коламбус)
|19.06.2022
|71' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Шарлотт (Шарлотт)