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МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Stefan Cleveland
Статистика
Stefan Cleveland - статистика
Канзаc Сити
#30 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
27.09.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
3 : 1
13.09.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Канзаc Сити
0 : 2
02.08.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
1 : 1
02.05.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
5 : 0
26.04.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Канзаc Сити
1 : 4
22.03.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Канзаc Сити
2 : 2
01.03.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
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