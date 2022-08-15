|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|03.10.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Остин (Остин)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|3:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|17.07.2022
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|14.07.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:3
|Портленд (Портленд)
|03.07.2022
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|0:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Хьюстон (Хьюстон)
|0:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|08.05.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|17.04.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|20.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)