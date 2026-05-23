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Чехия. Шанс Лига
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Дукла
M. Hanousek
Статистика
M. Hanousek - статистика
Дукла
#25 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Польша. Экстракласа 2024/2025
Польша. Экстракласа 2023/2024
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
1' - 90'
43'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Градец-Кралове
3 : 0
08.02.2026
Дукла
46' - 90'
53'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
1' - 76'
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