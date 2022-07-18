|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|17
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2022
|1' -69'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.10.2022
|1' -74'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|53'
|03.10.2022
|64' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|90'
|18.09.2022
|79' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.09.2022
|58' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|04.09.2022
|77' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|07.08.2022
|1' -63'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Торонто (Торонто)
|45'
|04.08.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|20' 67'
|24.07.2022
|1' -71'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|6'
|18.07.2022
|68' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|74' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|10.07.2022
|46' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|4:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|04.07.2022
|82' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|20.03.2022
|1' -57'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|13.03.2022
|66' -90'
|Даллас (Даллас)
|2:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|06.03.2022
|73' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|28.02.2022
|71' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)