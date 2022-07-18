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    T. - статистика

    Имя T.
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 17 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 1' -69' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.10.2022 1' -74' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    53'
    03.10.2022 64' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Хьюстон (Хьюстон)
    90'
    18.09.2022 79' -90' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    10.09.2022 58' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2022 77' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    07.08.2022 1' -63' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Торонто (Торонто)
    45'
    04.08.2022 1' -90' Портленд (Портленд) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    20' 67'
    24.07.2022 1' -71' Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    6'
    18.07.2022 68' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    14.07.2022 74' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    10.07.2022 46' -90' Шарлотт (Шарлотт) 4:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    04.07.2022 82' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:2 Портленд (Портленд)
    20.03.2022 1' -57' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    13.03.2022 66' -90' Даллас (Даллас) 2:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
    06.03.2022 73' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    28.02.2022 71' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
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