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    Никита Котин - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Никита
    Фамилия Котин
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Родной город Самара
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2021 1' -73' Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    24.03.2021 25' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Иртыш (Омск)
    20.03.2021 90' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    14.03.2021 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 3:1 Иртыш (Омск)
    10.03.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2021 46' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Иртыш (Омск)
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