Никита Котин - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Котин
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Котин
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2021
|1' -73'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.03.2021
|25' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|20.03.2021
|90' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Иртыш (Омск)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2021
|46' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Иртыш (Омск)