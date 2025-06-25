Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов Африки 2025/2026 Лига чемпионов Африки 2024/2025 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020 Турция. Суперлига 2019/2020