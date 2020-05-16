Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Доминик Фризер - статистика

Грацер
9 сентября 1993 (33), Грац
#28 | Полузащитник
176 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грацер
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Грацер
2 : 2
09.05.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Грацер
4 : 0
02.05.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсберг
1 : 0
25.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рид
2 : 1
21.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Грацер
1 : 1
17.04.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Альтах
1 : 0
11.04.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Тироль
1 : 5
21.03.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Грацер
2 : 0
14.03.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
2 : 0
08.03.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Грацер
2 : 0
01.03.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Хартберг
1 : 0
21.02.2026
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Грацер
1 : 1
15.02.2026
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
2 : 2
08.02.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Грацер
1 : 2
13.12.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Штурм
2 : 1
07.12.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рапид
1 : 2
23.11.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
2 : 1
08.11.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
1 : 0
25.10.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Грацер
0 : 0
18.10.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Грацер
1 : 3
04.10.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 0
27.09.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
21.09.2025
Рапид
1' - 82'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
60' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
30.08.2025
Штурм
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
2 : 2
03.08.2025
Аустрия
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+