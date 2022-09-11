Петер Михорль - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Михорль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Михорль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|46' - 90'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|14
|0
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|46' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|33'
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23'
|23.10.2022
|1' -86'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|78'
|08.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|1' -81'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|1' -80'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|80'