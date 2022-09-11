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    Петер Михорль - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Петер
    Фамилия Михорль
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 мая 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 46' - 90' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 Был в запасе Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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