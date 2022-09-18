Элиша Овусу - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Элиша
|Фамилия
|Овусу
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Элиша
|Фамилия
|Овусу
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Гент (Гент)
|23.12.2022
|1' -75'
|Гент (Гент)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|13.11.2022
|77' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|30.10.2022
|1' -76'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|19.10.2022
|1' -46'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -58'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|45'
|09.10.2022
|1' -67'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|45'
|02.10.2022
|90' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|30.07.2022
|1' -87'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.07.2022
|46' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:2
|Гент (Гент)