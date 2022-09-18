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    Элиша Овусу - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Элиша
    Фамилия Овусу
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 2:0 Гент (Гент)
    23.12.2022 1' -75' Гент (Гент) 0:0 Стандард (Льеж)
    13.11.2022 77' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:4 Гент (Гент)
    06.11.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    30.10.2022 1' -76' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    19.10.2022 1' -46' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -58' Гент (Гент) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    45'
    09.10.2022 1' -67' Эйпен (Эйпен) 0:4 Гент (Гент)
    45'
    02.10.2022 90' -90' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.09.2022 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    30.07.2022 1' -87' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.07.2022 46' -90' Стандард (Льеж) 2:2 Гент (Гент)
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