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    Серхио Каррейра - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Каррейра
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 2000 (22 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 0:4 Вильярреал (Вильярреал)
    02.01.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Сельта (Виго)
    30.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Уэска (Уэска)
    23.12.2020 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Сельта (Виго)
    20.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    14.12.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 4:0 Кадис (Кадис)
    04.12.2020 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Сельта (Виго)
    29.11.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 3:1 Гранада (Гранада)
    21.11.2020 Был в запасе Севилья (Севилья) 4:2 Сельта (Виго)
    06.11.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Сельта (Виго)
    01.11.2020 1' -90' Сельта (Виго) 1:4 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.10.2020 1' -87' Леванте (Валенсия) 1:1 Сельта (Виго)
    52'
    17.10.2020 1' -84' Сельта (Виго) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    04.10.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Сельта (Виго)
    01.10.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 0:3 Барселона (Барселона)
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