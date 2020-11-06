Серхио Каррейра - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Каррейра
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 2000 (22 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Каррейра
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:4
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.01.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Сельта (Виго)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|14.12.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Сельта (Виго)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Сельта (Виго)
|01.11.2020
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.10.2020
|1' -87'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Сельта (Виго)
|52'
|17.10.2020
|1' -84'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Сельта (Виго)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:3
|Барселона (Барселона)