Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брайан Вера - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Вера
    Команда Америка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1999 (24 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2020 70' -90' Лечче (Лечче) 3:4 Парма (Парма)
    29.07.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Лечче (Лечче)
    26.07.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Лечче (Лечче)
    22.07.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 3:1 Брешиа (Брешиа)
    19.07.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    15.07.2020 72' -90' Лечче (Лечче) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    88'
    12.07.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Лечче (Лечче)
    07.07.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    04.07.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Лечче (Лечче)
    01.07.2020 88' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Сампдория (Генуя)
    26.06.2020 1' -78' Ювентус (Турин) 4:0 Лечче (Лечче)
    22.06.2020 87' -90' Лечче (Лечче) 1:4 Милан (Милан)
    01.03.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:7 Аталанта (Бергамо)
    23.02.2020 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Лечче (Лечче)
    15.02.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    09.02.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:3 Лечче (Лечче)
    02.02.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 4:0 Торино (Турин)
    26.01.2020 Был в запасе Верона (Верона) 3:0 Лечче (Лечче)
    19.01.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Интер (Милан)
    13.01.2020 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Лечче (Лечче)
    06.01.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Удинезе (Удине)
    22.12.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:3 Болонья (Болонья)
    14.12.2019 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 3:0 Лечче (Лечче)
    08.12.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    30.11.2019 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Лечче (Лечче)
    25.11.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    10.11.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 4:2 Лечче (Лечче)
    03.11.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Лечче (Лечче)
    26.10.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Ювентус (Турин)
    20.10.2019 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Лечче (Лечче)
    06.10.2019 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:1 Лечче (Лечче)
    25.09.2019 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 1:3 Лечче (Лечче)
    22.09.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:4 Наполи (Неаполь)
    16.09.2019 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Лечче (Лечче)
    01.09.2019 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    26.08.2019 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
    • Читайте нас: 
    11