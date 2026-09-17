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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Ференцварош
Мариано Гомес
Статистика
€ 1,50 млн
Мариано Гомес - статистика
Ференцварош
5 февраля 1999 (27)
#4 | Нападающий
184 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
1' - 81'
81'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Испания. Кубок 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
1' - 81'
81'
Лига Европы, 4 раунд
Ференцварош
4 : 0
27.08.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Трабзонспор
0 : 1
20.08.2026
Ференцварош
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Ференцварош
1 : 0
05.08.2026
Гурник
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Ференцварош
2 : 2
30.07.2026
Твенте
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Твенте
1 : 2
23.07.2026
Ференцварош
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
1' - 90'
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