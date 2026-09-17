Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Польша. Экстракласа 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020