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Андреа Ла Мантия
Статистика
Андреа Ла Мантия - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1991 (35)
#19 | Нападающий
190 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
13
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
83' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Сассуоло
0 : 2
09.05.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Катанцаро
2 : 2
04.05.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Юве Стабиа
2 : 0
01.05.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Катанцаро
1 : 3
27.04.2025
Палермо
88' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Кремонезе
4 : 0
08.03.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Катанцаро
1 : 1
02.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
23.02.2025
Катанцаро
1' - 70'
Италия. Серия В, 26 тур
Катанцаро
1 : 0
14.02.2025
Циттаделла
59' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Фрозиноне
1 : 1
08.02.2025
Катанцаро
1' - 67'
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
4 : 2
01.02.2025
Чезена
1' - 59'
Италия. Серия В, 23 тур
Брешиа
2 : 3
26.01.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Катанцаро
0 : 0
19.01.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.01.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
1 : 0
29.12.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 1
26.12.2024
Катанцаро
85' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
0 : 1
21.12.2024
Специя
88' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
0 : 0
03.11.2024
Фрозиноне
1' - 59'
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
0 : 0
30.10.2024
Катанцаро
65' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
27.10.2024
Зюйдтироль
1' - 69'
45'
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 1
18.10.2024
Катанцаро
46' - 90'
74'
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
2 : 2
06.10.2024
Модена
69' - 90'
89'
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
82' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Был в запасе
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