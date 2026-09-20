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Италия. Серия B
Команды
Ареццо
Маттиа Вивиани
Статистика
€ 600 тыс
Маттиа Вивиани - статистика
Ареццо
4 сентября 2000 (26), Брешиа
#23 | Полузащитник
183 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 57'
46'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
61' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
87' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ареццо
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 57'
46'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
61' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
87' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Авеллино
1 : 2
22.08.2026
Ареццо
82' - 90'
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