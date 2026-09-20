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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Максанс Какере
Статистика
€ 13 млн
Максанс Какере - статистика
Комо
15 февраля 2000 (26)
#8 | Полузащитник
174 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
55' - 90'
76'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
58' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
55' - 90'
76'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
58' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
89' - 90'
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