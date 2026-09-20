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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
Амин Гуири
Статистика
€ 28 млн
Амин Гуири - статистика
Марсель
16 февраля 2000 (26)
#9 | Нападающий
180 см
Алжир | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1 : 2
20.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
72'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
67' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
1' - 88'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
1' - 90'
8, 54'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
1' - 90'
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
67' - 90'
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