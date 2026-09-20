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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Натан Н'Гуму
Статистика
€ 3,50 млн
Натан Н'Гуму - статистика
Ницца
14 марта 2000 (26), Тулуза
#29 | Нападающий
182 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
77' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 65'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 63'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
77' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
86' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
1' - 65'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 63'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
81' - 90'
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