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Статистика
€ 350 тыс
Янга Мбок - статистика
Кишварда
28 декабря 1999 (26), Брест
#80 | Полузащитник
186 см | 82 кг
Франция
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Франция. Кубок 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
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Брест
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
70' - 90'
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