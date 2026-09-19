Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Турция. Суперлига 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Кубок африканских наций 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Турция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020