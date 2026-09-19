Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Исмаил Якобс
Статистика
€ 8 млн
Исмаил Якобс - статистика
Галатасарай
17 августа 1999 (27), Штутгарт
#4 | Защитник
184 см
Сенегал | Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
1' - 68'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
86' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 83'
71'
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Турция. Суперлига 2026/2027
Чемпионат мира 2026
Кубок африканских наций 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Турция. Суперлига 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Кубок африканских наций 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Чемпионат мира 2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
Фото
Жена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
Видео
Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
3
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+