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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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€ 7 млн

Тиагу Джало - статистика

Бешикташ
9 апреля 2000 (26)
#35 | Защитник
190 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
77' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 78'
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