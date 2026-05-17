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Лига 1 2025/2026
Команды
Брест
Брендан Шардонне
Статистика
€ 4 млн
Брендан Шардонне - статистика
Брест
22 декабря 1994 (31)
#5 | Защитник
181 см | 74 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
29
1
3
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
1 : 1
17.05.2026
Анжер
1' - 90'
19'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Париж
4 : 0
03.05.2026
Брест
1' - 90'
26'
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
3 : 3
24.04.2026
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1 : 1
19.04.2026
Брест
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 4
04.04.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 0
14.03.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
08.03.2026
Гавр
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
0 : 1
01.03.2026
Брест
1' - 90'
69'
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
2 : 0
20.02.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 1
14.02.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
2 : 2
01.02.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Брест
0 : 2
25.01.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2 : 1
18.01.2026
Брест
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
2 : 0
04.01.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
3 : 1
13.12.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
1 : 0
05.12.2025
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
1 : 2
30.11.2025
Брест
1' - 46'
44'
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
3 : 2
23.11.2025
Метц
1' - 90'
2'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3 : 0
08.11.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
0 : 0
02.11.2025
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
1 : 0
29.10.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 3
25.10.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
3 : 3
19.10.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 2
28.09.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
4 : 1
20.09.2025
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
1' - 72'
63'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
3 : 3
17.08.2025
Лилль
1' - 90'
35'
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